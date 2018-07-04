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    Ср., 4 июля 2018г.
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    Тема: История
    • Сегодня! Vladlen Cегодня в 12:50 «Ответить»
      Всем привет, где можно почитать интересные исторические факты?
      • Сегодня! Akcel Cегодня в 16:24 «Ответить»
        Здравствуйте, я к примеру тоже очень люблю историю. Я нашел вот такой интересный портал http://history-doc.ru./ на котором очень много интересных исторических фактов. Недавно прочитал статью про жизнь Фанни Каплан и про Розу Люксембург.
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