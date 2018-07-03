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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Магазин швейной техники
    • Сегодня! Мартирос Cегодня в 14:08 «Ответить»
      Я во многих магазинах побывал, но такая продукция как тут, я больше ни где не встречал, так что советую и вам при необходимости заглянуть в магазин швейной техники. Огромный выбор продукции, да и еще по цене, о которой вы даже и не предполагаете, а она лучше не куда.
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