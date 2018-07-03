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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Создать домашнюю сеть с помощью роутера
    • Сегодня! Владислав569 Cегодня в 12:46 «Ответить»
      Если Вы пользуетесь дома не только одним компьютером, но еще и другими подобными устройствами, то их можно объединить в домашнюю сеть http://27sysday.ru/setevoe-oborudovanie/...moshhyu-routera При этом можно создать домашнюю сеть через роутер, которая будет иметь выход в интернет.
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