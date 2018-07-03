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    Вт., 3 июля 2018г.
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    Тема: Покупки в интернете
    • Сегодня! Rainamad Cегодня в 01:31 «Ответить»
      Доброго времени суток. А часто ли вы делаете покупки в интернете? Мы вот, к примеру этим летом покупали в интернете дневник двоих детей . Вышло недорого по цене и качество понравилось, много разных ярких и красивых дневников на сайте. Остальные товары для школы мы и раньше там заказывали - выходит в разы дешевле.
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