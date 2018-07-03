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    Вт., 3 июля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Минвата в Черкассах
    • Сегодня! Vegas2020 Cегодня в 00:51 «Ответить»
      Наша база строительных материалов и инструментов КУБ в Черкассах https://cherkassy.kub.in.ua/uteplitel/mineralnaya-vata/ работает с 2 складами, которые имеют большой выбор строительных принадлежностей. В том числе и утеплителей, такой как минвата. Разные производители: Termolife, Ursa, Knauf, Izovat позволяют подобрать утеплитель с подходящей ценой.
      Мы работаем напрямую с производителями, без посредников.
      По Черкассам и Черкасской области действует служба доставки, чтобы доставить Ваш заказ прямо домой или на дачу!
      При большом оптовом заказе действуют скидки!
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