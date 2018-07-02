Нужно срочно поменять колесные диски на моём ЗИЛ 131, старые совсем накрылись и я их попросту выкинул. Ищу хорошие крепкие диски, желательно новые, потому что к подержанным доверия как-то нет. Можете посоветовать недорогой магазин с колесными дисками ЗИЛ 131?
Хочу Вас сразу предупредить, что для ЗИЛ 131 не подойдут диски с моделей 130 и 4331. Да, с первого взгляда они могут Вам показаться идентичными, но на самом деле они имеют совершенно другие геометрические характеристики и не подойдут для ЗИЛ 131.