Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 2 июля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 63 посетителя
    Форум: Мебель, интерьеры, дом
    Новая тема
    Тема: Колеса для тележек
    • Сегодня! kofeek Cегодня в 18:07 «Ответить»
      Рабочие на складе жалуются, что стало тяжело возить тележки с товаром, потому что стерлись колеса. Я к своим сотрудникам всегда прислушиваюсь и поэтому решил заменить колеса. Посоветуйте какие колеса лучше купить.
      • Сегодня! gorec Cегодня в 18:14 «Ответить»
        Чтобы обеспечить минимум трения, то нужно ставить резиновые колеса. Также они дают хорошую амортизацию, так что тележку будет легче возить по неровному полу и разным горбикам.
        • Сегодня! viking Cегодня в 18:25 «Ответить»
          Резиновые колеса действительно хорошие, но если поверхность жесткая, то они быстро сотрутся. Мне кажется, что Вам больше подойдут колеса с полиуретановой шинкой, они обладают повышенной износостойкостью.
          • Сегодня! litr Cегодня в 18:44 «Ответить»
            Какой-то особой разницы между колесами для тележек в принципе нет. Говорю это не просто так, имел дело с резиновыми, полиуретановыми и даже нейлоновыми колесами. Живут они все примерно одинаково, разве что только нейлоновые подольше продержались. Как вариант, купить колесики для тележек можно вот здесь: http://kolesa5.ru/
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          где одеваете детей4(1) Мода, одежда, обувьGuliCегодня в 18:22dilda Cегодня в 21:12
          Колесные диски на ЗИЛ 1312(2) АвтоФорумkofeekCегодня в 20:42gorec Cегодня в 21:05
          рольставни7(1) Мебель, интерьеры, домmala710.02.18 в 20:28archil Cегодня в 21:00
          Кухня народов мира6(1) Кулинарный форумcipupo29.05.18 в 18:25Helen2016 Cегодня в 20:59
          Подарок племяннику11(1) Детишки и их делишкиKirpich24.04.18 в 08:26Helen2016 Cегодня в 20:53
          Система "умный дом"5(2) Мебель, интерьеры, домalbert3415.06.18 в 17:59Helen2016 Cегодня в 20:41
          Дорого покупаем акции Российских компаний практически любых ОАО и ПАО16(1) Экономика, финансы, бизнесbrokmsc29.05.18 в 13:17brokmsc Cегодня в 20:35
          Идёт загрузка...
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2018г.

          Форум Нижнего Новгорода