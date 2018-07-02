Рабочие на складе жалуются, что стало тяжело возить тележки с товаром, потому что стерлись колеса. Я к своим сотрудникам всегда прислушиваюсь и поэтому решил заменить колеса. Посоветуйте какие колеса лучше купить.
Резиновые колеса действительно хорошие, но если поверхность жесткая, то они быстро сотрутся. Мне кажется, что Вам больше подойдут колеса с полиуретановой шинкой, они обладают повышенной износостойкостью.
Какой-то особой разницы между колесами для тележек в принципе нет. Говорю это не просто так, имел дело с резиновыми, полиуретановыми и даже нейлоновыми колесами. Живут они все примерно одинаково, разве что только нейлоновые подольше продержались. Как вариант, купить колесики для тележек можно вот здесь: http://kolesa5.ru/