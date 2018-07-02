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    Пн., 2 июля 2018г.
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    Тема: Аксессуары для ПК
    • New! Aleveron Cегодня в 10:40 «Ответить»
      Сестра на день рождения заказала подставку для ноутбука. Летом у нее конечно греется ноут страшно, думаю взять еще с дополнительным охлаждением. Помогите выбрать здесь , по цвету скорее всего темный. Вообще не знаю зачем ей эти аксессуары для ПК , я больше склоняюсь к кроссовкам. Но она уперлась и хочет.
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