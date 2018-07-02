Нет, не согласен. Не только от условий, а и от правильной тары. И чтоб вентиляция была хорошая, тогда овощи и фрукты будут хорошо сохраняться. Для этого можно использовать пластиковые ящики для овощей, тут можно выбрать несколько видов https://agropak.net/catalog/plastikovye-...dlya-ovoshchey/ . Если места не очень много в помещении, то они ставятся друг на друга.
В обычные деревянные ящики можно уложить. Яблоки обернуть бумагой каждое и потом регулярно просматривать и выбрасывать те, которые начинают портится. А морковь нужно обязательно поздних сортов покупать, тогда она нормально хранится. Моя мама прям на куче картофеля её укладывает.