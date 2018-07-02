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    Пн., 2 июля 2018г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Хранение запасов
    • New! Ирина Зинина Вчера в 22:51 «Ответить»
      Планирую осенью закупить яблоки и морковь на всю зиму, чтоб можно было делать свежевыжатые соки детям. Посоветуйте, какую тару для хранения использовать, чтоб сохранность овощей была хорошая?
      • New! РУзочка Вчера в 23:03 «Ответить»
        Так сохранность овощей и фруктов зависит не от тары, а от условий, в которых они будут храниться. Если они хорошие, то яблоки можно и в картонные коробы сложить. А морковь лучше в песке хранится.
        • New! СЕМсер Вчера в 23:28 «Ответить»
          Нет, не согласен. Не только от условий, а и от правильной тары. И чтоб вентиляция была хорошая, тогда овощи и фрукты будут хорошо сохраняться. Для этого можно использовать пластиковые ящики для овощей, тут можно выбрать несколько видов https://agropak.net/catalog/plastikovye-...dlya-ovoshchey/ . Если места не очень много в помещении, то они ставятся друг на друга.
        • New! Torpeda Вчера в 23:41 «Ответить»
          В обычные деревянные ящики можно уложить. Яблоки обернуть бумагой каждое и потом регулярно просматривать и выбрасывать те, которые начинают портится. А морковь нужно обязательно поздних сортов покупать, тогда она нормально хранится. Моя мама прям на куче картофеля её укладывает.
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