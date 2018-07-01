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    Вс., 1 июля 2018г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Ох уж эти КОМАРЫ
    • Сегодня! olkaa Cегодня в 19:23 «Ответить»
      Не знаю как с этим и справиться, так как летом всей семьей мы переехали жить на дачу. Сил уже больше нет. Дети все покусанные ходят, да и мы с мужем от них не отстаем. Может быть кто посоветует какое-нибудь средство от них?
      • Сегодня! kentavr Cегодня в 19:28 «Ответить»
        Как я вас понимаю. Сейчас в эо время на дачах очень много комаров. Я строю дачный домик с бригадой и нас тоже закусали комары. Хорошо, что будущий сосед посоветовал купить электрическую ловушку для комаров. Выглядит она вот так https://mosquitomagnet.ru/products/elektricheskay/. Я сам о ней услышал впервые от соседа, но эта штука реально работает. Устанавливать ее можно везде и даже на открытом воздухе. Слетевшиеся к ней насекомые всасываются (по принципу действия пылесоса) в сетку и самое главное, что никакого пути назад у насекомых не остается. Так что советую вам её тоже испробовать. ЯЯ уверен, что не пожалеете!
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