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    Вс., 1 июля 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: подбор интерьера маленького кафе
    • New! Ruslana7310 Cегодня в 18:15 «Ответить»
      Присмотрели небольшое помещение. Хотим снять в аренду и открыть небольшую кофейню. Думаю, как лучше оформить. Хочется что-то маленькое и уютное, с множеством неярких светильников, с отделкой кирпичом или камнем, мозаикой, деревом - больше натурального
      • New! alina4445 Cегодня в 18:17 «Ответить»
        очень люблю такие кофейни - аромат кофе лучше всего сочетается с такими интерьерами, мне кажется
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