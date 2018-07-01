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    Вс., 1 июля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Пенопласт в Одессе
    • Сегодня! Vegas2020 Cегодня в 11:49 «Ответить»
      В настоящее время пенопласт купить не составляет большой проблемы.
      Подобрать качественный и доступный пенопласт по очень выгодным ценам поможет база стройматериалов КУБ в Одессе https://odessa.kub.in.ua/uteplitel/penoplast/
      Тут Вы найдете пенопласт любой толщины, наши сотрудники подскажут какой и в какой количестве пенопласт Вам нужен!
      И также Вы можете забрать свой заказ самостоятельно в одном из 4 складов в городе Одесса. А если такой возможности нет, то наша служба доставки привезет Ваш заказ куда необходимо!
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