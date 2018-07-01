Универсальная штукатурка Кнауф Ротбанд - это качественная универсальная гипсовая штукатурка, которая идеально выравнивает все неровные поверхности.
Магазин интернет КУБ в Харькове https://kub.kh.ua/stroitelnye-smesi/shtu...a-knauf-rotband предлагает эту штукатурку по очень выгодной цене! Эта штукатурка Кнауф Ротбанд высыхает за 24 часа, имеет фасовку 30 кг.
Если Вы приобрели несколько упаковок и одна или более оказались лишними, то всегда можно вернуть обратно в магазин при наличии чека и если упаковка была не открытой.