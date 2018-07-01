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    Вс., 1 июля 2018г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Кто-то пользовался менструальными чашами?
    • New! tefanga Cегодня в 02:48 «Ответить»
      Я вот недавно почитала пару статей, и решила купить менструальную чашу
      Судя по всему, это вещь очень полезная. Чтобы понять что это, я советую посмотреть в гугле. Но хотелось бы узнать больше инфы и послушать реальный опыт использования
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