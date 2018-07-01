Сейчас гипсокартон набирает очень большую популярность среди людей, которые делают или собираются делать ремонт. Это довольно простой материал в установке, он довольно неплохо смотрится, когда уже установлен сам гипсокартон. Стены и потолки создаются с помощью него практически идеальными по гладкости.
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