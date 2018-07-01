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    Вс., 1 июля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Гипсокартон
    • New! Vegas2020 Вчера в 23:55 «Ответить»
      Сейчас гипсокартон набирает очень большую популярность среди людей, которые делают или собираются делать ремонт. Это довольно простой материал в установке, он довольно неплохо смотрится, когда уже установлен сам гипсокартон. Стены и потолки создаются с помощью него практически идеальными по гладкости.
      База строительных материалом и инструментов КУБ https://lviv.kub.in.ua/gipsokarton-i-profil/gipsokarton/ предлагает к выбору гипсокартон таких фирм как Knauf, Lafarge Plato, Baugips.
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