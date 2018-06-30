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    Сб., 30 июня 2018г.
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    Тема: Клиника ищет порядочных женщин
    • Сегодня! yajtsekletka Cегодня в 18:21 «Ответить»
      Клиника ищет донора яйцеклеток. Вы получаете сумму от 71 000 руб. Мы предлагаем нашим донорам полное медицинское обследование и сопровождение, достойное вознаграждение, регулярные выплаты. Предоставляем комфортное жилье и личного куратора.

      номер 8 800 505-43-72,
      почта donor@generation-plus.ru
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