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    Сб., 30 июня 2018г.
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    Тема: Тротуарная плитка в Старом Осколе
    • Сегодня! webmaster2103 Cегодня в 09:22 «Ответить»
      Плитка Старый Оскол - это самый легкий способ создать монолитное по прочности сооружение и больше никогда не думать о ремонте пешеходных дорог. К тому же, материал действительно стоит дешевле многих альтернативных видов наполнения тротуара.
      Источник: https://www.plitkaoskol.ru/
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