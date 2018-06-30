На следующей неделе к нам с мужем приедут друзья из Китая. Мы все вместе учились когда-то в ВУЗ-е, и дружим уже много лет. Обычно, для гостей я готовлю блюда по знакомым мне рецептам. Но наши китайские друзья - особый случай. Я так боюсь, что традиционная российская еда им не понравится. Так что же приготовить к столу для гостей из Китая?
Это не вариант. Я так понимаю, что друзья приедут не на один вечер, и дома их придётся чем-то кормить. Автор, попробуйте приготовить блюда, близкие к китайским по составу. Посмотрите, какие ингредиенты используются в азиатской кухне, приготовьте что-то похожее к приезду гостей, или же, попробуйте повторить хотя бы некоторые из приведённых тут рецептов.