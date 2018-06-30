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    Сб., 30 июня 2018г.
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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Друзья из Китая
    • Сегодня! Ljubasha Cегодня в 06:24 «Ответить»
      На следующей неделе к нам с мужем приедут друзья из Китая. Мы все вместе учились когда-то в ВУЗ-е, и дружим уже много лет. Обычно, для гостей я готовлю блюда по знакомым мне рецептам. Но наши китайские друзья - особый случай. Я так боюсь, что традиционная российская еда им не понравится. Так что же приготовить к столу для гостей из Китая?
      • Сегодня! Anzhelika Cегодня в 06:29 «Ответить»
        В Вашем случае, лучше организовать встречу в кафе, или ив ресторане. Там можно будет заказать именно те блюда, которые придутся по вкусу Вам и Вашим друзьям, да и Вам меньше хлопот с готовкой.
        • Сегодня! Golubika Cегодня в 06:43 «Ответить»
          Это не вариант. Я так понимаю, что друзья приедут не на один вечер, и дома их придётся чем-то кормить. Автор, попробуйте приготовить блюда, близкие к китайским по составу. Посмотрите, какие ингредиенты используются в азиатской кухне, приготовьте что-то похожее к приезду гостей, или же, попробуйте повторить хотя бы некоторые из приведённых тут рецептов.
          • Сегодня! Lavanda Cегодня в 06:49 «Ответить»
            Забота о друзьях - это хорошо, но уж больно хлопотно. Автор, не прибавляйте себе хлопот. Приготовьте к столу то, что готовите всегда, и путь гости насладятся нашей пищей - где они ещё такое попробуют!
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