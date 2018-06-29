Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 29 июня 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 41 посетитель
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Сосудистая сетка и отеки ног. Как остановить болезнь?
    • New! Koall@ Cегодня в 19:19 «Ответить»
      С недавних пор заметила у себя на ногах сосудистую сеточку. До этого просто к концу дня болели ноги и боль была тянущей, в жару отекали сильно, а теперь сетка появилась. Подозреваю, что так развивается варикоз. Что можно предпринять, чтобы сетка дальше не расползалась по ногам?
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Свадьба2(2) Житейские советыКалантарCегодня в 19:50Мукуч Cегодня в 20:01
      Страховка за день10(1) АвтоФорумАноним11.09.17 в 12:34Lolita85 Cегодня в 19:22
      Сосудистая сетка и отеки ног. Как остановить болезнь?1(1) Медицина и ЗдоровьеKoall@Cегодня в 19:19Koall@ Cегодня в 19:19
      Подарки всем6(1) Нижний НовгородЛючия08.04.13 в 19:01DaryaPerevod4i Cегодня в 18:58
      Создание сайта на заказ в Кишиневе1Ни о чем и о важномwebmaster2103Cегодня в 17:14webmaster2103 Cегодня в 17:14
      Новая мебель в кухню32Мебель, интерьеры, домKepper15.02.17 в 17:42jrs Cегодня в 17:08
      Запах от обуви7Женский форумкурт13.03.18 в 21:03AK4167 Cегодня в 16:50
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода