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    Пт., 29 июня 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Вакансия дизайнера
    • Сегодня! Луня Cегодня в 13:24 «Ответить»
      Разыскиваются крутые веб дизайнеры для творческой самореализации в крутых проектах студии LegalRC.
      Тематические разделы:
      Кристальный король
      Плантация бабы Зои
      Кладоискатель
      Колумбийская плантация
      Снуб Дог продакшен
      Мучная фабрика

      Пример дизайна студии:

      http://domsbita.co/
      http://chem24.in/
      http://4ee.in/
      http://speedliner.co/
      http://bagsbany.com/
      http://sugar-shops.org/
      http://24ddd.org/
      Оплата попроектаная, от 50к за профессиональный дизайн.
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