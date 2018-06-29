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    Пт., 29 июня 2018г.
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    Тема: Купить снегоуборщик
    • Сегодня! Sashulya Cегодня в 09:37 «Ответить»
      До зимы далеко, а я уже готовлюсь к ней. Подскажите мне, пожалуйста, где я могу приобрести снегоуборщик недорого. Хотел купить его ещё в прошлом году, но финансов не было.
      • Сегодня! Vica Cегодня в 09:45 «Ответить»
        У нас был снегоуборщик, но мы его отвезли в село родителям. Просто жалко было на них смотреть, когда горы снега они убирали лопатами. Сейчас вот думаем купить снегоуборщик недорого здесь https://kuzmich24.ru/market/instrument_o.../ubor_technica/ Нам он нужен для дачи, на которую мы ездим не только летом, но и зимой.
        • Сегодня! Сlamour Cегодня в 09:49 «Ответить»
          Я как-то видел пару таких снегоуборочных машин в обычном хозяйственном магазине. Конечно выбор был небольшим, да и по цене дороговато было, но можно поискать и на рынках, где продают технику для дачников. Там они будут подешевле.
          • Сегодня! Albertik Cегодня в 09:54 «Ответить»
            Поищите снегоуборщики в специализированных интернет-магазинах или на сайте Алиэкспресс. Меня только смущает одно, то, что нельзя никогда проверить эффективность такой машины при покупке через интернет.
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