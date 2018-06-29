У нас был снегоуборщик, но мы его отвезли в село родителям. Просто жалко было на них смотреть, когда горы снега они убирали лопатами. Сейчас вот думаем купить снегоуборщик недорого здесь https://kuzmich24.ru/market/instrument_o.../ubor_technica/ Нам он нужен для дачи, на которую мы ездим не только летом, но и зимой.
Я как-то видел пару таких снегоуборочных машин в обычном хозяйственном магазине. Конечно выбор был небольшим, да и по цене дороговато было, но можно поискать и на рынках, где продают технику для дачников. Там они будут подешевле.
Поищите снегоуборщики в специализированных интернет-магазинах или на сайте Алиэкспресс. Меня только смущает одно, то, что нельзя никогда проверить эффективность такой машины при покупке через интернет.