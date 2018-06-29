Всем привет. Давайте в этой теме делиться своими увлечениями, кто чем занимается в свободное время? Я вот к примеру очень люблю азартные игры, часто делаю ставки, в спорах на деньги участвую. Сейчас вот буду тестить казино Эльдорадо на минималке https://eldorado-kassino.com/ . Если попрет, то уже побольше деньжат закину, если нет, то буду другое казино искать.
Отчаянный вы человек)) Я ни разу в жизни не играл в казино и на автоматах, так как считаю, что выиграть там невозможно. А увлекаюсь я спортом, все свободное время в качалке провожу, скоро получу сертификат тренера и буду проводить индивидуальные тренировки.
Я фанатик рукоделия: вяжу, шью, вышиваю, делаю поделки из фетра, шишек, в общем из всех подручных средств. Сейчас вот хочу попробовать вышивку стразами http://artxobby.ru/catalog/almaznye-kartiny . Такое занятие мне приносит не только удовольствие, но и небольшой доход, так как вязаные изделия я продаю посредством социальных сетей))
Мое увлечение на ближайшие три месяца-это огород, больше ни на что времени не хватает. У мамы очень большая усадьба, а из-за проблем со здоровьем она не может даже грядки полить, вот я после работы и на выходных всегда у нее нахожусь. А вот зимой уже буду расслабляться, только пока не знаю как))
Спорт, игры, рукоделие, а как же рыбалка? Что нет тут заядлых рыбаков? Я стабильно раз в месяц езжу на озера у нас под Новгородом, чтобы посидеть в тишине и уединение. Всегда привожу большой улов, а жена потом уху варит, да в духовке карасей жарит.