Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 29 июня 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 62 посетителя
    Форум: Форум хорошего настроения
    Новая тема
    Тема: Кто чем занимается в свободное время?
    • Сегодня! cipupo Cегодня в 05:16 «Ответить»
      Всем привет. Давайте в этой теме делиться своими увлечениями, кто чем занимается в свободное время? Я вот к примеру очень люблю азартные игры, часто делаю ставки, в спорах на деньги участвую. Сейчас вот буду тестить казино Эльдорадо на минималке https://eldorado-kassino.com/ . Если попрет, то уже побольше деньжат закину, если нет, то буду другое казино искать.
      • Сегодня! Kirpich Cегодня в 05:22 «Ответить»
        Отчаянный вы человек)) Я ни разу в жизни не играл в казино и на автоматах, так как считаю, что выиграть там невозможно. А увлекаюсь я спортом, все свободное время в качалке провожу, скоро получу сертификат тренера и буду проводить индивидуальные тренировки.
        • Сегодня! Rrissti Cегодня в 05:28 «Ответить»
          Я фанатик рукоделия: вяжу, шью, вышиваю, делаю поделки из фетра, шишек, в общем из всех подручных средств. Сейчас вот хочу попробовать вышивку стразами http://artxobby.ru/catalog/almaznye-kartiny . Такое занятие мне приносит не только удовольствие, но и небольшой доход, так как вязаные изделия я продаю посредством социальных сетей))
          • Сегодня! PiroGa Cегодня в 05:34 «Ответить»
            Мое увлечение на ближайшие три месяца-это огород, больше ни на что времени не хватает. У мамы очень большая усадьба, а из-за проблем со здоровьем она не может даже грядки полить, вот я после работы и на выходных всегда у нее нахожусь. А вот зимой уже буду расслабляться, только пока не знаю как))
            • Сегодня! fizuli Cегодня в 05:41 «Ответить»
              Спорт, игры, рукоделие, а как же рыбалка? Что нет тут заядлых рыбаков? Я стабильно раз в месяц езжу на озера у нас под Новгородом, чтобы посидеть в тишине и уединение. Всегда привожу большой улов, а жена потом уху варит, да в духовке карасей жарит.
            Вывести
            Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
            Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
            © Нижний Новгород – 2006-2018г.

            Форум Нижнего Новгорода