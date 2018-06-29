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    Пт., 29 июня 2018г.
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    Тема: Посоветуйте
    • Сегодня! Killa Cегодня в 03:46 «Ответить»
      У меня скоро родится племянник. Хочу подарить что то памятное, но никак не могу сообразить что именно. Может у кого то есть идеи?
      • Сегодня! felix2407 Cегодня в 03:47 «Ответить»
        Сегодня многие делают метрики из дерева. Это очень прикольно, а главное останется памятью на всю жизнь. Я своему крестнику заказывала её вот на этом сайте https://artandwood.ru/product/metriki/ . Выбор у них достаточно интересный и можно подобрать что-то соответствующее Вашим желания.
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