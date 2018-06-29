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    Пт., 29 июня 2018г.
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    Тема: Волочкова - Бедная Настя оказывается богата
    • klimusik Вчера в 21:32 «Ответить»
      https://www.youtube.com/watch?v=2KC4d3rSmF4&t=1s
      Выпуск сорок восьмой, я поклялся что не буду снимать про Волочкову, и сегодня я нарушу свою клятву, потому что опять Волочкова приперлась зарабатывать на передачу Звезды сошлись, теперь на передаче не скулёж про мужиков не обнаженные фото, а звёздные долги и не удачи связанные
      с недвижимостью.

      В данной передаче Волочкова будет хвастаться все своей недвижимостью а её как оказалось не мало только 20 домов по всей России. Волочкова будет хвастаться что состояла в связи с Сулейманом Керимовым.

      Далее Анастасия Волочкова будет жаловаться что у нее протекла крыша и будет сливать всех камунальщиков пользуясь эфирным временем.

      Затронутые темы:

      - Любовник Сулейман Керимов
      - Жкх я Вам покажу
      - Огромное колличество недвжимиости Волочквой
      - Оскорбление людей
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