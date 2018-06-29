https://www.youtube.com/watch?v=2KC4d3rSmF4&t=1s
Выпуск сорок восьмой, я поклялся что не буду снимать про Волочкову, и сегодня я нарушу свою клятву, потому что опять Волочкова приперлась зарабатывать на передачу Звезды сошлись, теперь на передаче не скулёж про мужиков не обнаженные фото, а звёздные долги и не удачи связанные
с недвижимостью.
В данной передаче Волочкова будет хвастаться все своей недвижимостью а её как оказалось не мало только 20 домов по всей России. Волочкова будет хвастаться что состояла в связи с Сулейманом Керимовым.
Далее Анастасия Волочкова будет жаловаться что у нее протекла крыша и будет сливать всех камунальщиков пользуясь эфирным временем.
Затронутые темы:
- Любовник Сулейман Керимов
- Жкх я Вам покажу
- Огромное колличество недвжимиости Волочквой
- Оскорбление людей