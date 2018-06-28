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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Требуется донор
    • Сегодня! yajtsekletka Cегодня в 12:52 «Ответить»
      Требуется донор яйцеклеток. Вы получите высокое вознаграждение: 71 000 руб. Мы экономим ваше время - моментальная запись на прием, обследования за один день. Предоставляем жилье и личного куратора. Регулярные выплаты без ожидания.

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