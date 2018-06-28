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    Чт., 28 июня 2018г.
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    Тема: Приглашаем стать донором
    • yajtsekletka Вчера в 21:57 «Ответить»
      Приглашаем стать донором яйцеклеток. Вознаграждение до 284 000 рублей в год или 71 000 за пункцию. Гарантируем внимание (личный куратор) достойное и регулярное вознаграждение, бесплатное медицинское обследование и комфортные условия проживания нашим донорам.

      телефон 8 499 969 82 10;
      почта g_nabieva@altravita.ru
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