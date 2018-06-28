Наш офис постепенно расширяется и мы хотим поменять кабельную сеть, потому что боимся, что старая не обеспечит стабильную работу всей телефонии. Как я понимаю, то нужно будет полностью менять сеть, так как сотрудников больше и соответственно потребуется более мощное оборудование. Можете посоветовать недорогую фирму, которая занимается монтажом СКС?
Не пытайтесь найти фирму с наиболее низкими ценами, зачастую в таких организациях работают низкоквалифицированные специалисты и монтаж СКС будет сделан не лучшим образом. Как по мне, то лучше сразу заплатить нормальным специалистам и потом не мучатся с кабельной сетью.
Стоимость монтажа кабельной сети зависит от количества и стоимости оборудования, а также объема работ. Дороже всего обойдется конечно же монтаж компьютерной и телефонной сети, охранной и пожарной сигнализации, а также установка видеонаблюдения.