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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Монтаж СКС
    • kofeek Вчера в 21:18 «Ответить»
      Наш офис постепенно расширяется и мы хотим поменять кабельную сеть, потому что боимся, что старая не обеспечит стабильную работу всей телефонии. Как я понимаю, то нужно будет полностью менять сеть, так как сотрудников больше и соответственно потребуется более мощное оборудование. Можете посоветовать недорогую фирму, которая занимается монтажом СКС?
      • New! gorec Вчера в 23:13 «Ответить»
        Не пытайтесь найти фирму с наиболее низкими ценами, зачастую в таких организациях работают низкоквалифицированные специалисты и монтаж СКС будет сделан не лучшим образом. Как по мне, то лучше сразу заплатить нормальным специалистам и потом не мучатся с кабельной сетью.
        • New! viking Вчера в 23:48 «Ответить»
          Стоимость монтажа кабельной сети зависит от количества и стоимости оборудования, а также объема работ. Дороже всего обойдется конечно же монтаж компьютерной и телефонной сети, охранной и пожарной сигнализации, а также установка видеонаблюдения.
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