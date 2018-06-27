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    Ср., 27 июня 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Новый штраф с камер: уже с осени! ОСАГО. 5 ярдов в казну ежедневно!
    • New! Tina99 Cегодня в 19:06 «Ответить»
      Пока произойдет это только в столице. Камеры фото- и видеофиксации получат новую функцию — выявлять наличие или отсутствие полиса «автогражданки» по номеру автомобиля.

      Это нововведение уже собирались было ввести несколько лет назад, но тогда выяснилось, что не все к нему готовы. И вот теперь исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сообщил, что столичные власти вернулись к этой теме и проект по проверке наличия полисов ОСАГО камерами фото- и видеофиксации на дорогах может быть запущен в Москве с 1 сентября 2018 года. Автоматизированная система сможет проверять по номеру автомобиля, зарегистрирован ли у его владельца в базе РСА полис ОСАГО. Схему обкатают в Москве, а потом запустят и в регионах, ведь технология проверки наличия полиса будет идентичной. Ранее Российский союз автостраховщиков называл ужасающие данные статистики — от двух до четырёх миллионов автовладельцев ездят без полиса ОСАГО.

      Напомним, на сегодняшний день штраф за отсутствие «автогражданки» или просроченный полис составляет 800 рублей.

      Для того, чтобы видеокамеры смогли выявлять нарушителей правил обязательного страхования, необходимо было соединить базы РСА и ГИБДД. Видимо, в конце концов это удалось.
      Выявлять отсутствие полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации хотели еще в 2015 году, но отложили это нововведение из-за большого количества ошибок в базе данных страховщиков.

      ПОСЧИТАЕМ, НА КАКУЮ СУММУ ПОПОЛНИТСЯ БЮДЖЕТ!

      В среднем, 1 авто проезжает в Мск 10 камер в день.
      Единовременный штраф — 800 руб.
      В РФ, ориентировочно, без полисов ездят 13-15% всех автовладельцев(всего 56 млн авто).
      В Мск ежедневно передвигается около 6 млн.

      Итого: 10х800х(6.000.000*0,1)= 4.800.000.000 руб.

      Источник: http://osagoboom.ru/novostiblog/
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