Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 27 июня 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 43 посетителя
    Форум: Мода, одежда, обувь
    Новая тема
    Тема: футболки
    • вика55 Вчера в 22:31 «Ответить»
      Хочу сделать себе футболку с каким нибудь крутым рисунком, но незнаю где лучше всего это сделать. Я конечно нашла вот здесь сайт https://printio.ru/products где делают такие футболки, но хотелось бы узнать нормально ли они делают или нет. Может кто нибудь делал себе такие футболки подскажите пожалуйста?
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Требуется донор яйцеклеток.1(1) ЗооМирyajtsekletkaCегодня в 02:38yajtsekletka Cегодня в 02:38
      Приоритеты мужского здоровья38(1) Мужской форум - мужские темыМороз22.04.09 в 21:59Nadega Cегодня в 02:10
      платье14(1) Мода, одежда, обувьВадим Крудс17.03.18 в 13:31petricinsofia Cегодня в 01:14
      Подскажите1Строительство и ремонтKillaCегодня в 01:01Killa Cегодня в 01:01
      Ставки на спорт27СпортXirthare27.02.17 в 13:563bet Cегодня в 00:29
      себорейный дерматит1Женский форумАнонимCегодня в 00:08Аноним Cегодня в 00:08
      витамины4Медицина и ЗдоровьеDaryaPerevod4i22.06.18 в 01:53annaarna Cегодня в 00:06
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода