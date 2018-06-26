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    Вт., 26 июня 2018г.
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    Форум: Форум по интересам
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    Тема: Во что безопасно инвестировать?
    • Сегодня! Кончерса Cегодня в 16:28 «Ответить»
      Здраствуйте. В России на сегодняшний день бушует кризис, к сожалению он только набирает обороты. Вот и хочу поинтересоваться у уважаемых завсегдатаев форума, в какой рынок можно прибыльно инвестировать свои средства. Интересует, какая отрасль нынче показывает стабильные результаты.
      • Сегодня! Персер Cегодня в 16:36 «Ответить»
        На мой взгляд, безопасно сейчас инвестировать в зарубежную недвижимость: например, инвестировать в недвижимость Германии, в страну с относительно стабильной социально-экономической ситуацией.
        • Сегодня! Луйда Cегодня в 16:39 «Ответить»
          Акции Сбербанка и ВТБ. Золото . алмазы На долгосрочный период.
          Недвижимость в Европе, а ну да с соседями неграми и арабами - цена растёт как на дрожжах :D .

          Ага . можешь ещё найти начинающего ИПэшника. ооошника , которому не хватает денег для раскрутки.. Прикидываешь, а ни чё так дельце то :D . Вкладываешь в него . на условии соучридительства - ни хера не делая. . Ну там за опр%. и только наблюдаешь. В дальнейшем вариантов развитие событий множество
          • Сегодня! Сицилия Cегодня в 16:50 «Ответить»
            Вообще не вижу смысла в том чтоб инвестировать в России. Дело в том что однозначно говоря у нас в России нет безопасных вкладов и безопасных инвестиции, а рисковать в том случае когда особо сума большая просто не вижу смысла.
            Если по мне, то думаю что вам стоит по более на проекты вроде Custom Coin обратить внимание. О данном проекте можно более подробно здесь https://ccnowpro.com/ узнать...советую оценить предложение.
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