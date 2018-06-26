Здраствуйте. В России на сегодняшний день бушует кризис, к сожалению он только набирает обороты. Вот и хочу поинтересоваться у уважаемых завсегдатаев форума, в какой рынок можно прибыльно инвестировать свои средства. Интересует, какая отрасль нынче показывает стабильные результаты.
Акции Сбербанка и ВТБ. Золото . алмазы На долгосрочный период.
Недвижимость в Европе, а ну да с соседями неграми и арабами - цена растёт как на дрожжах :D .
Ага . можешь ещё найти начинающего ИПэшника. ооошника , которому не хватает денег для раскрутки.. Прикидываешь, а ни чё так дельце то :D . Вкладываешь в него . на условии соучридительства - ни хера не делая. . Ну там за опр%. и только наблюдаешь. В дальнейшем вариантов развитие событий множество
Вообще не вижу смысла в том чтоб инвестировать в России. Дело в том что однозначно говоря у нас в России нет безопасных вкладов и безопасных инвестиции, а рисковать в том случае когда особо сума большая просто не вижу смысла.
Если по мне, то думаю что вам стоит по более на проекты вроде Custom Coin обратить внимание. О данном проекте можно более подробно здесь https://ccnowpro.com/ узнать...советую оценить предложение.