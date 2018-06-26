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    Тема: Как развивать детский сад
    • Sofia123 Вчера в 21:52 «Ответить»
      у меня есть свой детский сад, я хочу сейчас пока лето сделать что то интересно, какую нибудь игровую комнату, что можете посоветовать?
      • НиколайШо Вчера в 21:54 «Ответить»
        Это довольно хорошая идея, и это позволит вам больше зарабатывать. Можете например сделать комнату с батутами, установив несколько батутов. Моя подруга такое делала, у нее тоже свой детский сад. Заказывала она батуты в этой компании http://www.batutarena.ru/ они сделали все очень качественно, установили также защитные маты что бы дети не навредили себе.
        • Sofia123 Вчера в 21:56 «Ответить»
          хорошая идея нужно будет посоветоваться с начальством по этому поводу.
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