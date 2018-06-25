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    Пн., 25 июня 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Нужен совет.
    • Сегодня! RedLove85 Cегодня в 13:13 «Ответить»
      Такое дело, что не знаю, каковы кожаные диваны в эксплуатации. Сложен ли уход? Каковы его особенности? Насколько они долговечны? Расскажите, не пожалели ли вы, что предпочли кожу текстилю? Натур. кожа - все соприкасаемые с человеком поверхности, искусственная - боковины и задняя часть.
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