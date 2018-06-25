Мы с мужем попали в затруднительную ситуацию и нам срочно нужны деньги. За нужной суммой обращались в банки и везде получили отказ с формулировкой, что наша заявка не прошла проверки кредитной истории. Может кто подскажет, где можно взять деньги в долг под небольшие проценты, желательно на карту.
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