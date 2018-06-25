У меня в предыдущей квартире была гардеробная. Мега удобная вещь! Примерно такой же площади. Наполнение Вам помогут скомпоновать в любой фирме, кто делает шкафы купе и пр. мебель.
Вы посмотрите на свой гардероб и подумайте ЧТО именно у Вас и в каком количестве там будет размещено. На сколько человек она будет расчитана? Если у Вас много длинных вещей, то предусматривайте вешало минимум на 1,5 м от пола. Если наоборот юбки-брюки-блузки, то 1,1 м "за глаза".
Полки для обуви по нижнему ярусу. По верхнему - закрытые антресоли. Все гда есть что в них положить, чтобы и не пылились вещи и вид не портили
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Сделайте отдельно отделение себе и мужу (ну если нужно). Удобно. У него свои полки- ящики -вешалки, у Вас свои. Отдельно отделение для верхней одежды (если требуется), чтобы она там висела и не терлась о чистые легкие вещи повседневные.
У меня еще было выделено место под постельное белье/полотенца.
И зеркало там во весь рост не забудьте! Одеваться без него неудобно
Еще - полки сетчатые не люблю, по мне так лучше ДСП с хорошей кромкой. Ну это уже на Ваш личный вкус.