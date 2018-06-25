Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 25 июня 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 57 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Где заказать гардеробную
    • Луйда Вчера в 23:26 «Ответить»
      Решила дома сделать гардеробную....Но вот вопрос,где можно найти такого специалиста,который бы смог подсказать наполнение и установку. Какие подводные камни можно обнаружить при установке и дальнйшем использовании,поделитесь своим мнением...Площадь гардеробной около 7-ми метров .Чтобы не было рекламы,может кто знает хороших мастеров или фирмы по установке гардеробных...Хотелось бы цена и качество. Можно писать в личку.
      • New! Торра Cегодня в 00:44 «Ответить»
        У меня в предыдущей квартире была гардеробная. Мега удобная вещь! Примерно такой же площади. Наполнение Вам помогут скомпоновать в любой фирме, кто делает шкафы купе и пр. мебель.
        Вы посмотрите на свой гардероб и подумайте ЧТО именно у Вас и в каком количестве там будет размещено. На сколько человек она будет расчитана? Если у Вас много длинных вещей, то предусматривайте вешало минимум на 1,5 м от пола. Если наоборот юбки-брюки-блузки, то 1,1 м "за глаза".
        Полки для обуви по нижнему ярусу. По верхнему - закрытые антресоли. Все гда есть что в них положить, чтобы и не пылились вещи и вид не портили .
        Сделайте отдельно отделение себе и мужу (ну если нужно). Удобно. У него свои полки- ящики -вешалки, у Вас свои. Отдельно отделение для верхней одежды (если требуется), чтобы она там висела и не терлась о чистые легкие вещи повседневные.
        У меня еще было выделено место под постельное белье/полотенца.
        И зеркало там во весь рост не забудьте! Одеваться без него неудобно
        Еще - полки сетчатые не люблю, по мне так лучше ДСП с хорошей кромкой. Ну это уже на Ваш личный вкус.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Сбербанк4(2) Банковский форумAnzanos28.05.18 в 17:13НиколайШо Cегодня в 00:51
      Где заказать гардеробную2(1) Строительство и ремонтЛуйдаВчера в 23:26Торра Cегодня в 00:44
      Витамины для кошек2(1) ЗооМирМадленПозавчера в 18:32НиколайШо Cегодня в 00:29
      Стеклянные столы1(1) Ни о чем и о важномkarlos2Cегодня в 00:02karlos2 Cегодня в 00:02
      Сериалы2(1) Форум хорошего настроенияGalantis22.06.18 в 19:42ZhoraKornev Вчера в 23:49
      Частный детский сад9Экономика, финансы, бизнесНезабудка9106.11.17 в 00:13НиколайШо Вчера в 23:26
      Купить женскую куртку парку5Мода, одежда, обувьRadaNa14.06.18 в 05:22Мария44 Вчера в 23:22
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода