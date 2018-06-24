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    Вс., 24 июня 2018г.
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    Тема: Модернизация и подключение «61-го Старлайна»
    • Дмитрий Полищу Вчера в 22:03 «Ответить»
      Охранная система Starline A61 стала одной из первых сигналок, наделенных диалоговым кодом. Сейчас в арсенале продукции «Старлайн» есть две похожих системы http://www.giport.ru/forum/topic/20695/ – A61 и A91. У них есть единственное отличие – конструкция второй сигналки дополнена модулем автозапуска.
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