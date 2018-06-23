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    Сб., 23 июня 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Болезни расплода пчел
    • New! Дмитрий Полищу Cегодня в 20:24 «Ответить»
      Расплодом называют потомство пчел до превращения зародыша во взрослую особь. Расплод помогает поддерживать благополучие пасеки и способствует обновлению пчелиных семей. Кроме этого https://vdommed.com/o-pchelah/bolezni-i-...plod-pchel.html он обладает лекарственными свойствами и используется в медицинских целях.
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