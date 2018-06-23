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    Сб., 23 июня 2018г.
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    Тема: Studio Webmaster - место где стоит заказать создание сайта!
    • New! webmaster2103 Cегодня в 09:01 «Ответить»
      С каждым днем все больше пользователей заходят в интернет при помощи мобильных устройств. Согласно статистике, 56% продаж в интернете совершаются посредством смартфонов. Созданные вами сайты все еще не обладают мобильной версией? Представьте, какую долю рынка вы добровольно уступаете конкурентам!
      Источник: https://webmaster.md/
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