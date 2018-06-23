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    Сб., 23 июня 2018г.
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    Тема: Ампельная бегония, правила посадки
    • Irinella Вчера в 22:56 «Ответить»
      Какие можете дать рекомендации по посадке исходя из собственного опыта, а не прочитанное по статьям и теорию? Как предотвратить появления болезней?
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