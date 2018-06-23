Купил себе год назад новый автомобиль и в принципе мне всё нравится, но вот все-таки подумываю сделать чип-тюнинг двигателя. Просто друг себе недавно сделал и говорит, что разница очень существенная и ему стало легче ездить. Подскажите недорогой автосервис, который занимается чип-тюнингом автомобильных двигателей.
Чип-тюнинг это конечно крутая штука, но я бы без какой-либо нужды менять программные настройки двигателя не стал. Вы же сами говорите, что Вас всё устраивает, так зачем же менять то, что итак прекрасно работает.
Всё зависит от автомобиля и водителя, потому у каждого человека свои предпочтения. Вот я полностью доволен настройками двигателя на моей Тойоте и поэтому делать чип-тюнинг ради небольших улучшений не вижу смысла.
Я вот помню, что когда купил себе подержанный автомобиль, то уже спустя несколько недель сделал чип-тюнинг, потому что ездить с базовыми настройками мне было очень неудобно. Кто никогда не ездил на автомобиле с хорошим чип-тюнингом, то конечно же думает, что существенных изменений не будет, но на самом деле это не так. Сделать чип-тюнинг двигателя автомобиля можно здесь: http://reborn.tech/