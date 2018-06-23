Я вот помню, что когда купил себе подержанный автомобиль, то уже спустя несколько недель сделал чип-тюнинг, потому что ездить с базовыми настройками мне было очень неудобно. Кто никогда не ездил на автомобиле с хорошим чип-тюнингом, то конечно же думает, что существенных изменений не будет, но на самом деле это не так. Сделать чип-тюнинг двигателя автомобиля можно здесь: