Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 23 июня 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 99 посетителей
    Форум: АвтоФорум
    Новая тема
    Тема: Чип-тюнинг двигателя
    • kofeek Вчера в 22:56 «Ответить»
      Купил себе год назад новый автомобиль и в принципе мне всё нравится, но вот все-таки подумываю сделать чип-тюнинг двигателя. Просто друг себе недавно сделал и говорит, что разница очень существенная и ему стало легче ездить. Подскажите недорогой автосервис, который занимается чип-тюнингом автомобильных двигателей.
      • gorec Вчера в 23:32 «Ответить»
        Чип-тюнинг это конечно крутая штука, но я бы без какой-либо нужды менять программные настройки двигателя не стал. Вы же сами говорите, что Вас всё устраивает, так зачем же менять то, что итак прекрасно работает.
        • viking Вчера в 23:43 «Ответить»
          Всё зависит от автомобиля и водителя, потому у каждого человека свои предпочтения. Вот я полностью доволен настройками двигателя на моей Тойоте и поэтому делать чип-тюнинг ради небольших улучшений не вижу смысла.
          • litr Вчера в 23:59 «Ответить»
            Я вот помню, что когда купил себе подержанный автомобиль, то уже спустя несколько недель сделал чип-тюнинг, потому что ездить с базовыми настройками мне было очень неудобно. Кто никогда не ездил на автомобиле с хорошим чип-тюнингом, то конечно же думает, что существенных изменений не будет, но на самом деле это не так. Сделать чип-тюнинг двигателя автомобиля можно здесь: http://reborn.tech/
          Вывести
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2018г.

          Форум Нижнего Новгорода