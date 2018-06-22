Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 22 июня 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 78 посетителей
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Требуется донор яйцеклеток.
    • New! yajtsekletka Cегодня в 21:01 «Ответить»
      Требуется донор яйцеклеток. Вы получите высокое вознаграждение: 71 000 руб. Мы экономим ваше время - моментальная запись на прием, обследования за один день. Предоставляем жилье и личного куратора. Регулярные выплаты без ожидания.
      https://altravita-ivf.ru/
      телефон 8 499 969 82 10;
      почта g_nabieva@altravita.ru
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Конструктор сайтов6(1) Ни о чем и о важномАноним17.02.18 в 17:03HashGash Cегодня в 21:45
      беременность и спина7(2) Женский форумМария_Кюри17.05.18 в 20:44marinazolotova Cегодня в 21:45
      Нужно купить розходники для аерографии на ногтях5(1) Женский форумVALKO08.03.18 в 18:13ОлечкаК Cегодня в 21:44
      Задержка4(2) Медицина и ЗдоровьеUmpnarne19.06.18 в 15:01marinazolotova Cегодня в 21:41
      Кто в такое верит?14(1) Женский форумМария_Кюри28.12.17 в 15:31Решка Cегодня в 21:38
      Гадалка8(1) Женский форумVALKO12.04.18 в 15:55Решка Cегодня в 21:32
      Средство для повышения иммунитета12(1) Медицина и ЗдоровьеВладислав56914.03.18 в 17:51Решка Cегодня в 21:28
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода