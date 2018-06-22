Bestlabel: производство этикеток, бирок и шевронов для одежды



Произведем для вас маркировочную продукцию на заказ. Возможно изготовление жаккардовых, кожаных, металлических этикеток, а также для домашнего текстиля, лент и тесьмы, шевронов и нашивок и др. Полный ассортимент продукции доступен в каталоге



У нас вы можете заказать не только этикетки, созданные специально для вас штатными дизайнерами, но также изделия, выполненные по вашему индивидуальному макету. Для вашего удобства на сайте установлен конструктор , в котором вы можете спроектировать будущее изделие.



Для оформления заказа пришлите письмо на электронную почту info@bestlabel.ru в произвольной форме, либо свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 775 92 96, +7 (495) 507-10-38. Заявка будет обработка в течение нескольких часов: мы рассчитаем стоимость и обозначим сроки производства. После этого свяжемся с вами для обсуждения деталей и заключения договора.



Мы также оказываем услугу по производству бесплатных образцов, рекомендуем воспользоваться ей.



Примеры наших работ: