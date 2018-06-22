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    Пт., 22 июня 2018г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Кредиты от банков и частных финансовых организации
    • Сегодня! Мадлен Cегодня в 14:58 «Ответить»
      Имеются два типа предложении на ипотеку: от банков и частных фирм.
      Вот хочется узнать о том какими же предложениями, с точки зрения гос и частных секторов воспользоваться? еще раз говорю что вопрос не просто создан для интереса, мне важно узнать о выгоде и минусах каждого предложения в частности, дабы по факту выбрать где ипотеку взять.
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