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    Пт., 22 июня 2018г.
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    Тема: ПДД
    • Сегодня! Mirochka Cегодня в 13:41 «Ответить»
      Мальчишки и девчонки, а правда что сдать на права очень сложно? Решилась наконец-то. Машину вожу уже не первый год, ну как вожу, муж пускает за руль не на много, короче водить умею, нужно теорию выучить. Вот и думаю, записаться куда-то на курсы или самой все учить?
      • Сегодня! Marker Cегодня в 13:52 «Ответить»
        Водить машину - это одно, а правильно вести себя на дороге - другое. Если время позволяет, то лучше идите в автошколу - там точно получите все необходимые знания.
        • Сегодня! Alexan Cегодня в 13:58 «Ответить»
          У кого как получается. Можно знать теорию, но запнуться на практике, а можно и наоборот. Учить конечно нужно, но раз вы вождение знаете - зачем идти в автошколу, правила можно и самостоятельно с книжки выучить. Там ничего сложного, главное их понимать. Кстати, можно выучить ПДД онлайн, с помощью видеоуроков, вот на этом сайте.
          • Сегодня! Satir Cегодня в 14:04 «Ответить»
            Главное, что вы умеете водить автомобиль, а правила это пустяк. Я не спорю, знать их очень важно, но выучить не сложно. Меня тоже отец с 14 лет научил водить машину, а правила я уже позже по книжке выучил.
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