Мальчишки и девчонки, а правда что сдать на права очень сложно? Решилась наконец-то. Машину вожу уже не первый год, ну как вожу, муж пускает за руль не на много, короче водить умею, нужно теорию выучить. Вот и думаю, записаться куда-то на курсы или самой все учить?
У кого как получается. Можно знать теорию, но запнуться на практике, а можно и наоборот. Учить конечно нужно, но раз вы вождение знаете - зачем идти в автошколу, правила можно и самостоятельно с книжки выучить. Там ничего сложного, главное их понимать. Кстати, можно выучить ПДД онлайн, с помощью видеоуроков, вот на этом сайте.
Главное, что вы умеете водить автомобиль, а правила это пустяк. Я не спорю, знать их очень важно, но выучить не сложно. Меня тоже отец с 14 лет научил водить машину, а правила я уже позже по книжке выучил.