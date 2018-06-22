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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Активированный уголь детям
    • Shuksher Вчера в 23:50 «Ответить»
      Можно при отравлении давать актив. уголь 2-х летнему ребенку? Формула расчета по весу такая же, как и у взрослых, или иная? Какие еще есть проверенные препараты именно для детей, которыми сами пользуетесь?
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