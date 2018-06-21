Тема: Заработок на своем сайте
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Как вы считаете, выгодно ли приобрести сайт для заработка, быстро ли окупится такое вложение, можно ли заработать, да и стоит ли вообще этим заниматься? Знающие люди, расскажите исходя из личного опыта плюсы и минусы вложения денег в покупку сайта.
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