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    Ср., 20 июня 2018г.
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    Форум: Развлечение и Отдых
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    Тема: Суши на дом
    • New! Killa Cегодня в 21:42 «Ответить»
      Кто подскажет где в Краснодаре можно заказать суши с быстрой доставкой и чтобы вкусные были?
      • New! felix2407 Cегодня в 21:53 «Ответить»
        Моя девушка просто обожает суши и мы уже их перепробовали великое множество. Сейчас вот постоянно заказывает их тут. Соотношение цена-качество очень хорошие, доставка всегда быстрая и удобно, что можно карточкой оплатить.
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