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    Ср., 20 июня 2018г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Ищем донора яйцеклеток.
    • yajtsekletka Вчера в 21:53 «Ответить»
      Ищем донора яйцеклеток. Вознаграждение до 284 000 рублей в год. Полное бесплатное обследование за 1 день. Мы предоставляем донорам комфортное жилье и личного куратора. Достойное вознаграждение и регулярные выплаты гарантируем.
      http://legacy-bank.ru/
      номер 8 800 505-26-98,
      почта donor@legacy-bank.ru
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