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    Тема: Дипломная работа
    • Сегодня! darin Cегодня в 12:33 «Ответить»
      Заканчиваю пятый курс университета, через две недели защита диплома, не успеваю написать, тем более ещё и работаю, хочу обратиться за помощью к  экспертам. У вас был такой опыт?Какую оценку получили за дипломную работу? Очень переживаю, выбрала сайт...  У них можно сделать онлайн-заказ из любого города России, гарантируют полную анонимность, высокое качество, проверку на уникальность. Цены вроде невысокие, что скажете, можно ли доверять?
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