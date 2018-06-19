Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 19 июня 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 104 посетителя
    Форум: Форум хорошего настроения
    Новая тема
    Тема: Пансионат
    • Владислав569 Вчера в 22:22 «Ответить»
      Ищу срочно пансионат для своего дедушки, времени с ним сидеть нету, так как поздно прихожу рано ухожу, нашел Пансионат "Долголетие" в Зеленограде http://centr-dolgolet.ru/pro_nas/pansionat-zelenograd/ вроде как не плохой, может кто что знает или слышал про этот пансионат? Хочу отдать в надежные руки.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода