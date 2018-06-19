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    Вт., 19 июня 2018г.
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    Тема: Казань
    • Mila_Mi Вчера в 21:52 «Ответить»
      Еду с подругой первый раз в Казань, хочется насыщенно провести время, но только мы совсем не знаем город. Куда посоветуете сходить в первую очередь?
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